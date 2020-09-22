ООН: С августа на Донбассе не зафиксировано ни одной жертвы среди мирных жителей

С 1 августа Мониторинговой миссии ООН не зафиксировала ни одного случая гибели или ранения гражданских лиц или повреждения гражданской инфраструктуры в результате активных боевых действий. Об этом сообщает пресс-служба миссии.



В организации приветствуют пакет дополнительных мер по усилению режима прекращения огня, вступившего в силу 27 июля. Отмечается, что эти меры способствовали уменьшению воздействия конфликта на гражданское население.



«Мы призываем стороны конфликта соблюдать режим прекращения огня на бессрочной основе и полностью придерживаться международного гуманитарного права. Недопущение жертв среди гражданского населения должно оставаться основным приоритетом», — подчеркнула глава миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер.



В целом с начала конфликта на Донбассе, по подсчетам миссии, погибли 3 367 человек среди гражданского населения, более 7 тысяч были ранены.



В период с 1 января по 31 июля 2020 года миссия зафиксировала 107 случаев гибели или ранения гражданских лиц: 18 погибших (10 мужчин, семь женщин и один мальчик) и 89 раненых (49 мужчин, 30 женщин, шесть девочек и четверо мальчиков).