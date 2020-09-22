Начальника патрульной полиции Донетчины подозревают в незаконном хранении оружия

В кабинете начальника управления патрульной полиции в Донецкой области обнаружили незаконно приобретенные гранату и свыше тысячи патронов. Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.



После задержания следователями ГБР участников преступной группы в составе командира взвода роты тактико-оперативного реагирования и трех патрульных полицейских по подозрению в незаконном обороте наркотиков и получении взяток от наркоторговцев, правоохранители провели обыски в служебных кабинетах руководства управления патрульной полиции.



«В кабинете начальника следователи ГБР обнаружили и изъяли гранату и более тысячи патронов, которые хранились без предусмотренного законом разрешения», — отметили в пресс-службе.



В ГБР подчеркнули, что начальник управления патрульной полиции в Донецкой области подозревается в приобретении и хранении боеприпасов без предусмотренного законом разрешения (ч.1 ст. 263 УК).

Решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении от занимаемой должности. В случае доказательства вины ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.



Глава патрульной полиции Донетчины — старший лейтенант Михаил Вершинин.



После того, как в конце июля его отстранили от выполнения своих обязанностей, мариупольские активисты потребовали вернуть руководителя, а в Facebook началась акция в его поддержку под хештегом #НашВершинін.



В итоге коллективное обращение жителей Мариуполя было рассмотрено, по его результатам Вершинина допустили к выполнению служебных обязанностей.