Двое украинских военных пострадали в результате подрыва под Донецком

Двое украинских военных получили осколочные ранения в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве. Инцидент произошел в районе поселка Пески под Донецком.



Об этом сообщает оперативно-такическая группировка ВСУ «Восток».



Пострадавшим была оказана домедицинская помощь, после чего доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья военнослужащих расценивается как средней степени тяжести.



На месте подрыва работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Обстоятельства выясняются.