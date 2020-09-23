Двое украинских военных пострадали в результате подрыва под Донецком

Двое украинских военных получили осколочные ранения в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве. Инцидент произошел в районе поселка Пески под Донецком.
Об этом сообщает оперативно-такическая группировка ВСУ «Восток».
Пострадавшим была оказана домедицинская помощь, после чего доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья военнослужащих расценивается как средней степени тяжести.
На месте подрыва работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Обстоятельства выясняются.