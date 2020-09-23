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Зеленский: Следующими шагами на Донбассе должны быть вывод НВФ и возвращение границы

23 сентября 2020, 22:56

Зеленский: Следующими шагами на Донбассе должны быть вывод НВФ и возвращение границы

Президент Украины Владимир Зеленский хотел бы, чтобы ООН играла более важную роль в прекращении войны на Донбассе и восстановлении суверенитета и территориальной целостности Украины. Об этом он рассказал в своем видеовыступлении на пленарном заседании 75-й сессии Генассамблеи ООН, передает пресс-служба ОП.

«Уверен, что в восстановлении суверенитета и территориальной целостности Украины, а с ней и авторитета международного права, важную роль должно играть именно ООН. Для этого следует совершенствовать существующие механизмы. Недопустимо, когда суверенитет независимого государства нарушает один из постоянных членов Совета безопасности ООН. Это окончательно доказывает — механизмы образца 1945 года сегодня работают не до конца», — сказал он.

По его мнению, хотя система ООН и сыграла роль «программного обеспечения, которое уберегло мир от критических ошибок», но надо признать, что система все чаще начинает давать сбой.

«Я говорю об этом как глава государства, у которого в 21-м веке Российская Федерация аннексировала полуостров Крым. Государства, которое седьмой год сдерживает ее военную агрессию на Донбассе», — заявил он.

Зеленский считает, что все это может привести к дальнейшему обесцениванию Совбеза ООН.

«Украина будет активно участвовать в процессе его реформирования. Этот орган должен стать более представительным, сбалансированным, прозрачным и эффективным. В интересах ООН иметь действенный инструмент, если кто-то злоупотребляет правом вето и статусом постоянного члена», — указал он.
Зеленский напомнил, что за последний год Украина доказала, что действительно хочет мира.

«Нам удалось разблокировали диалог, мы восстановили встречи лидеров стран "нормандского формата", достигли существенного прогресса во взаимном освобождении удерживаемых лиц. А с 27 июля начался режим всеобъемлющего прекращения огня, который, несмотря на попытки его сорвать, все же дает надежду на достижение стабильной тишины. И она крайне необходима для продолжения движения на пути к миру», — отметил он.

Президент Украины уверен, что следующими шагами на этом пути должны стать вывод незаконных вооруженных формирований и вооружений с оккупированных территорий Донбасса, возвращение контроля над государственной границей и, наконец, восстановление территориальной целостности Украины в пределах международно-признанных границ.

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