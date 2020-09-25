На Луганщине рассказали о строительстве нового КПВВ через линию соприкосновения

В городе Счастье в Луганской области продолжается строительство дополнительного пункта пропуска через линию соприкосновения Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.



Строительство КПВВ проводится в два этапа. Сначала обустраивается пешеходное сообщение, потом — автомобильное. Сейчас продолжается строительство дорожной сети и ремонт моста через реку Северский Донец, уже расчищена площадка для развертывания сервисной зоны, а на отведенный участок доставлены и установлены три мобильных жилых модуля.

При поддержке международных гуманитарных организаций на КПВВ обустроят санитарные зоны, медицинские модули, пункты предоставления административных услуг, пункт обогрева и палатки для отдыха.



Открытие нового КПВВ «Счастье» запланировано на 10 ноября.



Ожидаемая пропускная способность нового пункта въезда-выезда — 10-15 тысяч человек и 3-5 тысяч транспортных средств в сутки.



На сегодня в районе проведения ООС ежедневно функционирует КПВВ «Станица Луганская», дважды в неделю — КПВВ «Новотроицкое» в Донецкой области. Остальные КПВВ блокируются незаконными вооруженными формированиями.