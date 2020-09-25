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СНБО: Полиция возьмет на учет украинских пользователей «Вконтакте»

25 сентября 2020, 12:05

СНБО: Полиция возьмет на учет украинских пользователей «Вконтакте»

Украинские пользователи запрещенной в Украине российской социальной сети «Вконтакте» будут взяты на учет Нацполиции. Об этом заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов на онлайн-конференции «Перспективы диджитализации страны и риски кибербезопасности».

«Мы сегодня занимаемся этими вопросами, специалисты понимают, о чем идет речь. Они очень быстро меняют прокси... Мы считаем, что в ближайшее время с помощью наших иностранных партнеров этот вопрос будет решен», — сообщил Данилов.

По его словам, украинские пользователи должны понимать свою ответственность.

«Дело в том, что сейчас та система, которая начинает работать, мы обо всех этих пользователях будем иметь понимание. Они будут все на учете находиться. Если они дальше будут распространять российский контент, то они будут иметь определенные хлопоты с нашей полицией уже с нашей полицией и силовыми структурами», — добавил секретарь СНБО.

В свою очередь, замминистра внутренних дел Сергей Гончаров отметил, что полиция совместно с другими силовыми структурами работает над вопросом закрытия доступа к соцсети.

В середине сентября в Украине без обхода с помощью VPN заработало мобильное приложение «ВКонтакте». В Министерстве информационной политики и культуры заявили, что потребуют от Apple и Google заблокировать приложение.

По словам замсекретаря СНБО Сергея Демедюка, с помощью «Вконтакте» российские спецслужбы собирают персональные данные пользователей.

Российские соцсети «Вконтакте» и «Одноклассники» находятся под санкциями на территории Украины с 2017 года. В мае 2020 года президент Владимир Зеленский продлил срок действия запрета.

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