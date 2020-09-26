«ДНР» сообщила о 5 смертях от COVID-19 и о 73 заболевших за сутки

За минувшие сутки в отдельных районах Донецкой области зарегистрировано 5 летальных случаев из-за COVID-19. Кроме этого, за сутки выявлено 73 новых случаев заболевания. Об этом сообщает «минздрав ДНР».



Новыми жертвами стали мужчина в возрасте 42 лет и женщины в возрасте 56, 59, 65 и 72 лет.



По состоянию на 26 сентября «ДНР» признает 3284 случая заболевания коронавирусом в ОРДО, из которых 2049 человек выздоровели, 187 — умерли.

Официальных данных об эпидемической обстановке на временно оккупированных территориях нет.



За все время исследований на подконтрольной Украине части области зарегистрировано 2963 случая заболевания коронавирусом. Из них 1494 человека выздоровели, а 54 умерли. Продолжают болеть 1 415 пациентов.