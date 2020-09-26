Зеленский прибыл в Донецкую область: проведет совещание по работе ТКГ и посетит военнослужащих

Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочую поездку в Донецкую область. Об этом сообщает Офис главы государства.



«Глава государства проведет совещание по вопросам обсуждения работы Трехсторонней контактной группы», — сообщила пресс-служба президента.



Зеленский также посетит военнослужащих, которые находятся на передовых позициях, отмечено в сообщении.



Как сообщалось, в субботу утром Зеленский посетил место катастрофы самолета Ан-26 с курсантами на борту в Харьковской области. Он также посетил в больнице единственного из выживших курсантов.