В Донецкой области увеличилось число безработных во время карантина

Во втором квартале 2020 года на состоянии рынка труда в Донецкой области негативно сказались карантинные меры в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает главное управление статистики региона, которое провело исследование по международной методологии на подконтрольной властям части Донетчины.



Если в первом квартале уровень занятости населения в возрасте 15 лет и старше составлял 44,5%, то за первое полугодие снизился до 42,9%, в возрасте 15–70 лет — соответственно 51,6% и 49,8%, в трудоспособном возрасте — 61,9% и 60,1%.



Уровень безработицы среди рабочей силы в возрасте 15 лет и старше составил в І полугодии 14,5%, в возрасте 15–70 лет — столько же (в І квартале было соответственно 13,7% и 13,8%), в трудоспособном возрасте — 15,0% против 14,3% в І квартале. Уровень безработицы в Донецкой области выше, чем в среднем по Украине, где он составил в І полугодии 2020 года 9,2% рабочей силы в возрасте 15 лет и старше, а также в возрасте 15–70 лет и 9,6% рабочей силы трудоспособного возраста.



В первом полугодии количество занятых трудовой деятельностью в возрасте 15 лет и старше составило в Донецкой области 726,6 тысячи человек, из них в возрасте 15–70 лет — 722,7 тысячи человек, среди населения трудоспособного возраста — 695,4 тысячи человек.



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