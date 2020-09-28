Резников: Привлечение Тищенко к работе ТКГ не обсуждалось

Вопрос о включении заместителя главы фракции «Слуга народа» Николая Тищенко в состав делегации Украины в Трехсторонней контактной группе даже не обсуждался, заявил первый замглавы делегации в ТКГ, вице-премьер-министр Алексей Резников. Об этом он сказал в комментарии «Интерфакс-Украина».



«Насколько мне известно, такое не обсуждалось вообще. Кадровые решения о включении в состав делегации на уровне указа принимает только президент, а глава делегации и первые заместители могут привлекать, согласно указу, других представителей, экспертов, советников и т.д. Таких консультаций, по моей информации, не велось», — прокомментировал Резников.



Резников напомнил, что на сегодня в составе украинской делегации в ТКГ есть три народных депутата: Андрей Костин, Александр Мережко и Галина Третьякова, все они из фракции.



«Этого достаточно, потому что Трехсторонняя контактная группа — это всего четыре рабочих группы. Плюс у нас четыре представителя ОРДЛО от Украины. Людей достаточно», — указал он.



По словам Резникова, Тищенко — один из депутатов, которые беспокоятся, как проходит Минский процесс.



«Но об участии его непосредственно в составе делегации — я такого не слышал. И, в общем-то, в этом нет необходимости, потому что все депутаты могут, работая в Верховной Раде, помогать этому процессу», — подчеркнул он.



28 сентября Тищенко сообщил, что вошёл в созданную парламентскую группу по законодательным изменениям для урегулирования войны на Донбассе. Он заявил, что подробности о работе новой группы будут вскоре сообщены обществу.