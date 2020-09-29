На Донетчине — очередной антирекорд по заболеванию коронавирусом

По состоянию на утро 29 сентября, в Донецкой области зафиксирован очередной антирекорд – 167 новых случаев инфицирования. Среди заболевших - девять детей и один медработник. Об этом сообщил глава облгосадминистрации Павел Кириленко.



36 новых случаев выявили в Мариуполе, 34 в Краматорске, 20 в Николаевке, 19 в Бахмуте, 14 в Мирнограде, девять в Угледаре, семь в Марьинском районе, шесть в Селидово, по пять в Славянске и Лиманской ОТГ, четыре в Константиновке, три в Новогродовке, по одному в Торецке, Соледарской ОТГ, Славянском, Бахмутском и Волновахском районах.



За все время исследований на Донетчине выявили 3 231 заболевших коронавирусом. Из них 1 496 человека выздоровели, а 54 умерли. Продолжают лечение 1 681 пациент.