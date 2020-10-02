В Луганской области продолжают тушить масштабные пожары

Фото: ГСЧС

В Луганской области продолжается тушение более 30 пожаров. Об этом сегодня утром сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.



Наиболее сложная обстановка сложилась в районе Станицы-Луганской и Северодонецка, где лесные пожары приобрели угрожающий характер для 32 населенных пунктов: Болотинное, Станица-Луганская, Ольховая, Малиновое, Песчаное, Нижнетеплое, Артема, Геевка, Лобачево, Трехизбенка, Кряковка, Капитаново, Муратово, Осколоновка, Боброво, Боровское, Боровеньки, Смоляниновое, Александровка, Пурдовка, Гавриловка, Попасная, Екатериновка, Айдар, Вороново, Сиротино, Метелкино, Северодонецк, Байдовка, Половинкино, Запорожское, Чмыровка.

Фото: ГСЧС

По данным ГСЧС на 7 часов утра 2 октября, в результате пожаров погибли 9 человек и госпитализированы 17 человек. Эвакуированы 150 человек. По предварительным оценкам ориентировочная площадь пройденная огнем составляет более 13 тысяч гектаров.



Ранее Офис Генерального прокурора сообщил, что в результате масштабных пожаров в Луганской области погибли 11 человек.



После вчерашнего пожара еще не остановил работу КПВВ «Станица Луганская».