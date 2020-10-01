Число погибших из-за пожаров на Луганщине выросло до 11 человек

В результате пожаров в Луганской области погибли 11 человек. Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.



Еще 17 пострадавших с ожогами и отравлением угарным газом направлены в медучреждения для оказания первоочередной помощи.



«Общее количество пострадавших, погибших и размер убытков, причиненных пожарами, устанавливаются», — говорится в сообщении.



Основные версии возникновения пожаров — обстрелы боевиков, умышленный поджог, самовозгорание травы и леса вследствие погодных условий, неосторожное обращение с огнем.

Масштабные пожары в Луганской области начались 30 сентября. Ранее было известно о девяти погибших. Также были эвакуированы 120 человек. В Северодонецке отменили занятия в школах, чтобы размещать там эвакуированных.



По факту пожаров на Луганщине открыто семь уголовных производств.