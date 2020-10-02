ЕС утвердил санкции против 40 беларусских чиновников. Лукашенко среди них нет

Европейский Союз опубликовал список 40 белорусских чиновников, против которых вводятся санкции за фальсификации на выборах президента страны и насилие против протестующих. Александра Лукашенко в перечне нет.



Об этом говорится на сайте Европейского Союза.



В список попали министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев, заместитель министра внутренних дел Александр Барсуков, глава ОМОНа Дмитрий Балаба, глава Центральной избирательной комиссии Лидия Ермошина, директор СИЗО на Окрестино Иван Соколовский, экс-генпрокурор Александр Конюк и другие.



Санкции, в частности, предусматривают запрет на въезд в Европейский Союз и замораживание активов, находящихся на территории ЕС.



Дополняется...