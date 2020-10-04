«ДНР» выявила 69 случаев COVID-19 за сутки, 4 человека скончались

В ОРДО за сутки новую коронавирусную инфекцию за обнаружили у 69 человек и зафиксировали 4 летальных случая. Об этом сообщает «минздрав ДНР».



Группировка не называет географию новых случаев заболевания.



От COVID-19 скончались мужчины в возрасте 62 и 83 лет и женщины в возрасте 46 и 67 лет.



Всего по состоянию на 10:00 3 октября «ДНР» признает 3839 случаев COVID-19. Из них выписаны — 2147 человек, летальных случаев — 224.



Официальных данных о ситуации с распространением коронавируса на временно оккупированных территориях нет.