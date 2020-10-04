Донецкий «Шахтер» сыграл вничью 2:2 с черниговской «Десной» в матче пятого тура Украинской премьер-лиги.

Ничья 2:2 в Чернигове. Теперь нас ждет пауза на матчи сборных.#ДеснаШахтер pic.twitter.com/wpXLBWIKsW — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) October 4, 2020

Обзор матча можно посмотреть здесь.



В новом сезоне «горняки» выиграли лишь два матча из пяти, завершив остальные с ничейным результатом.



Также вничью завершилось противостояние киевского «Динамо» с луганским «Зарей». Каждая из команд забила по одному голу.

Обзор матча: