Донецкий «Шахтер» сыграл вничью 2:2 с черниговской «Десной» в матче пятого тура Украинской премьер-лиги.
Ничья 2:2 в Чернигове. Теперь нас ждет пауза на матчи сборных.#ДеснаШахтер pic.twitter.com/wpXLBWIKsW— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) October 4, 2020
Обзор матча можно посмотреть здесь.
В новом сезоне «горняки» выиграли лишь два матча из пяти, завершив остальные с ничейным результатом.
Также вничью завершилось противостояние киевского «Динамо» с луганским «Зарей». Каждая из команд забила по одному голу.
Матч завершено. «Динамо» грає унічию з «Зорею» #ДинамоЗоря (1:1) pic.twitter.com/83sE79VOHD— FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) October 4, 2020
Обзор матча: