Зеленский рассчитывает выполнить Минские соглашения по Донбассу с помощью реформы децентрализации

Президент Владимир Зеленский отмечает, что Украина готова внести нормы о децентрализации в Конституцию страны. В Киеве уверены, что эти изменения можно будет считать выполнением Минских соглашений в части предоставления Донбассу возможностей, в которых он нуждается.



«Когда мы говорим об одном из пунктов "Минска" — предоставлении особого статуса или изменениях в Конституцию, о которых, как вы говорите, говорили [президенты Франции и России] Макрон и Путин, я откровенно говорю, что те детали, которые этот пункт предусматривает, — регулирует изменения Конституции согласно децентрализации. Мы меняем децентрализацию, голосуем важный законопроект, и тогда эти изменения в Конституцию предоставляют те возможности Донбассу, в которых они нуждается», — сказал Зеленский в интервью Politico Europe, которое опубликовала его пресс-служба.



Президент добавил, что считает основным в этом вопросе функционал того или иного пункта Минских соглашений. «Функционал этого пункта предусматривает именно такое решение, и это самое главное», — подчеркнул Зеленский.



Также он указал, что никто не может влиять на изменение Конституции Украины, кроме народа страны.



Речь идет о пункте 11 Комплекса мер по выполнению Минских соглашений, согласованого лидерами Украины, России, Франции и Германии 12 февраля 2015 года. Он предусматривает проведение конституционной реформы в Украине со вступлением в силу «новой конституции, предполагающей в качестве ключевого элемента децентрализацию (с учетом особенностей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, согласованных с представителями этих районов)», а также принятие постоянного законодательства об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей в соответствии с мерами, указанными в примечании.



Примечания к этому пункту включают: амнистию; право на языковое самоопределение; участие органов местного самоуправления в назначении глав органов прокуратуры и судов; экономическую поддержку; возможность трансграничного сотрудничества ОРДЛО с регионами РФ; создание отрядов народной милиции и так далее.



Однако споры о том, какие именно особенности ОРДЛО имелись в виду в Минских соглашениях, продолжаются. Россия настаивает, что особый статус региона должен быть закреплен в Конституции Украины. Власти Украины выступают категорически против этого.



Представитель президента Владимира Зеленского в Конституционном суде Федор Вениславский прогнозировал, что закон о децентрализации Верховная Рада примет в феврале 2021 года. Ожидается, что документ будет включать правки в Конституцию в части децентрализации для всей Украины без упоминания особого статуса ОРДЛО.