В Луганске умер автор гимна «ЛНР»

В Луганске на 59-м году жизни умер композитор и певец Юрий Дерский. Об этом сообщила подконтрольная группировке «ЛНР» Луганская государственная академия культуры и искусств (ЛГАКИ), где Дерский был заведующим кафедрой музыкального искусства эстрады.



В сообщении ничего не сказано о причине смерти артиста.



Луганская музыкантка Светлана Любова сообщила, что Дерский 5 октября скончался в реанимации из-за двусторонней пневмонии. Отметим, что такая болезнь могла быть вызвана COVID-19.



В ЛГАКИ отметили, что Дерский является автором музыки более чем к 400 песням. В частности, он сочинил гимн «ЛНР».



Также Дерского называют «первым министром культуры ЛНР» но в «официальных» источниках «ЛНР» об этом ничего не сказано.