На саммите Украина — ЕС призвали РФ прекратить разжигание конфликта на Донбассе

Президент Владимир Зеленский, президент Европейского совета Шарль Мишель и вице-президент Еврокомиссии Хосеп Боррель призвали РФ взять ответственность за соблюдение режима прекращения огня на востоке Украины, используя свое влияние на боевиков «ДНР/ЛНР». Об этом говорится в совместном заявлении политиков по итогу 22-го саммита Украина — ЕС.



Стороны подтвердили полную поддержку усилий Нормандского формата, ОБСЕ, Трехсторонней контактной группы и СММ ОБСЕ, а также призвали РФ ответить взаимностью конструктивному подходу Украины. В частности, от Москвы хотят, чтобы боевики соблюдали режим «тишины» и обеспечили полный доступ наблюдателям ОБСЕ на подконтрольные им территории.



«Мы вновь призвали Россию немедленно прекратить разжигание конфликта путем предоставления финансовой и военной поддержки вооруженным формированиям, которые она поддерживает, и мы остаемся глубоко обеспокоены присутствием российской военной техники и персонала на неподконтрольных правительству территориях Украины», — говорится в заявлении.



В заявлении также осуждаются меры, дающие право гражданам Украины в ОРДЛО получать российское гражданство в упрощенном порядке. Участники саммита Украина—ЕС напомнили, что это противоречит Минским договоренностям.