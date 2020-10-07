Вступительную кампанию для абитуриентов из оккупированных Донбасса и Крыма продлили до 23 октября

Вступительную кампанию для абитуриентов из временно оккупированных Донбасса и Крыма продлен до 23 октября. Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Андрей Витренко, передает «Укринформ».



«Поступление для детей с временно оккупированных территорий происходит в два этапа: до 20 августа 2020 года, второй этап продлен до 23 октября. Мы, учитывая все обстоятельства, которые складываются на пунктах пропуска, пандемия, продлеваем сроки вступления таких детей в учреждения высшего образования Украины», — сказал Витренко.



По словам замминистра, для детей из временно оккупированных территорий по квоте было выделено более 12 000 мест госзаказа.



Он также напомнил, что поступающие временно оккупированных территорий могут вступить в украинском ЗВО без внешнего независимого тестирования. Для этого им нужно обратиться в один из образовательных центров и пройти государственную итоговую аттестацию по упрощенной процедуре.