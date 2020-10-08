В Украине впервые выявили более 5 тысяч заболевших коронавирусом за сутки

В Украине по состоянию на утро четверга зафиксировано рекордное количество заболевших коронавирусом за сутки — 5 397 человек. За этот период 2 263 человека выздоровели, а 93 ранее заболевших умерли.



Такие данные опубликованы на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО.



За все время исследований в стране зарегистрировано 244 734 заболевших COVID-19. Из них 108 233 человека выздоровели, а 4 690 умерли. Продолжают болеть 131 811 пациентов, что на 3 041 больше, чем днем ранее.



Наибольшее число заболевших коронавирусом за сутки зафиксировано в Харьковской области (576), Киеве (422), Одесской (367), Днепропетровской (306), Донецкой (294), Черкасской (236) областях.