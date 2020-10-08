ОБСЕ подтвердила ранение женщины и ее сына из-за подрыва в Михайловке

СММ ОБСЕ подтвердила информацию «МЧС ЛНР» о ранении женщины и ее сына в результате подрыва на взрывном устройстве в подконтрольном боевикам Золотом-5 (Михайловка) Луганской области. Об этом сообщается в отчете миссии.



Пострадавшая рассказала по телефону наблюдателям, что 28 сентября она вместе с сыном и дочерью искала свою корову в поле недалеко от Золотого-5, где наступила на взрывное устройство.



По ее словам, она получила серьезные ранения левой ноги, которую пришлось ампутировать ниже колена, а также многочисленные ранения правой ноги.



Женщина добавила, что ее сын получил ранения глаз, а дочь не пострадала.



Медперсонал больницы в неподконтрольном властям Первомайске рассказал наблюдателям, что 28 сентября к ним доставили женщину 40–49 лети ее 11-летнего сына с минно-взрывными ранениями, которых прооперировали. В частности, мальчику прооперировали глаза.