«ЛНР»: Женщина с ребенком подорвались на взрывном устройстве в Золотом-5

Женщина с ребенком вышли в поле искать потерявшуюся корову и пострадали в результате срабатывания взрывного устройства в Золотом-5. Об этом сообщили в «МЧС ЛНР».



У 41-летней женщины диагностировали минно-взрывную травму, травматическую ампутацию левой голени на уровне нижней третьей и осколочное ранение левой кисти.



Ее 12-летний сын получил минно-взрывную травму, множественные ранения лица, грудной клетки, передней брюшной стенки и двух рук. Мальчика госпитализировали в больницу микрохирургии глаза в Луганске. Женщину прооперировали, она в тяжелом состоянии в реанимации.