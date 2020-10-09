В Украине по состоянию на утро пятницы зафиксировано 5 804 заболевших коронавирусом за сутки, что стало новым рекордом за все время пандемии. Кроме того, умерли 89 человек, а 2 417 выздоровели.



Такие данные опубликованы на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО.



За все время исследований в стране зарегистрировано 250 538 случаев COVID-19. Из них 110 650 человек выздоровели, а 4 779 умерли. Продолжают болеть 135 109 пациентов, что на 3 298 больше, чем днем ранее.



Наибольшее число выявленных случаев коронавируса за сутки зафиксировано в Харьковской области (630), в Киеве (567), в Одесской (403), Хмельницкой (330), Днепропетровской (307), Тернопольской (305) областях.



Днем ранее в Украине был зафиксирован предыдущий суточный рекорд заболеваемости коронавирусом за сутки — 5397 человек.