Кабмин выделил более 4 млн гривен на приобретение жилья для переселенцев

Кабинет министров Украины распределил субвенции из государственного бюджета более 4 млн гривен для приобретения жилья внутренне перемещенным лицам. Соответствующее решение было принято на заседании правительства в пятницу, передает пресс-служба Минреинтеграции.



«Кабинет министров Украины на своем заседании 9 октября, распределил субвенции из государственного бюджета более 4 млн грн для приобретения жилья внутренне перемещенным лицам. Еще 1,7 млн выделят на это местные бюджеты», — говорится в сообщении.



Отмечается, что за эти средства планируется приобрести 23 квартиры и 8 домов для временного проживания 90 переселенцев.