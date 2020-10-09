Украине снова предлагают отказаться от сезонной смены времени

Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук зарегистрировал в парламенте законопроект, которым предусматривается закрепление на территории Украины единого киевского времени и отказ от дальнейшего сезонного перевода стрелок часов.



Стефанчук объясняет проект закона №4201 «Об исчислении времени в Украине» тем, что переход на летнее время и возвращение на поясное негативно влияет на здоровье людей.



Кроме того, по словам Стефанчука, проект закона направлен на противодействие агрессии со стороны РФ, которая в отдельных районах Донбасса противоправно установила свое время.



«Закрепление на всей территории Украины единого киевского времени позволит укрепить наши оборонные позиции и будет способствовать деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий», - написал он на странице в Facebook.



На неподконтрольной украинским властям территории Донбасса группировки «ДНР» и «ЛНР» практикуют отказ от перевода часов по примеру России. Таким образом, Киев, Луганск и Донецк зимуют по разному времени, а с 31 марта снова живут в одном часовом поясе.



В случае, если закон будет принят, отдельные районы Донбасса и остальная часть Украины могут оказаться в разных часовых поясах.



Согласно ст.5 законопроекта, исчисление времени на территории Украины осуществляется в соответствии с киевским временем, единым для всей территории страны, а сезонный переход времени на территории Украины не осуществляется.



Напомним, Украина с 1996 года ежегодно в последнее воскресенье октября в 4:00 переводит часы на один час назад. При этом ежегодно в последнее воскресенье марта в 3:00 часы переводятся на «летнее время» на один час вперед.



В настоящее время стрелки часов переводятся более чем в 70 странах. Страны Европейского Союза, большая часть которых расположена в поясе UTC+1, меньшая – в UTC и UTC+2, также пока переходят на «зимнее время». Однако в августе 2018 года Еврокомиссия выступила с рекомендацией отказаться от сезонного изменения времени в 2019 году, чтобы государства-члены могли решить, отказаться ли от этого механизма. Такие рекомендации приняты по результатам массового опроса среди граждан стран ЕС, по итогам которого 80% поддержали отказ от зимнего времени.



В марте 2019 года Европейский парламент поддержал прекращение изменения летнего времени на зимнее с 2021 года. Страны ЕС, которые решат постоянным образом сохранить летнее время, должны будут последний раз перевести свои часы в последнее воскресенье марта 2021 года. А те, кто предпочтет сохранить стандартное (зимнее) время, смогут произвести последнее изменение времени в последнее воскресенье октября 2021 года. Предложение Европарламента должен обсудить Совет ЕС для выработки окончательного решения.



В Европе на «зимнее время» не переходят Исландия, РФ и Беларусь.



В Украине в 2011 году было принято постановление об отмене перехода на «зимнее время», однако позже оно было аннулировано.



Стефанчук отметил, что в законопроекте не указано, какое именно время предлагается оставить: летнее или зимнее. Он назвал это «путем для маневра» на случай, когда Европейский парламент примет окончательное решение.



«Однако результаты предварительного анализа свидетельствуют, что подавляющее большинство стран отказывается именно от летнего и оставляет зимнее время, в соответствии с международным часовым поясом. Поэтому в законопроекте оставлен путь для маневра. Если будет принято решение оставить зимнее время, то за проект закона надо голосовать на этой сессии, а если летнее - то на следующей. Законопроект выстроен таким образом, чтобы Верховная Рада Украины имела возможность принять соответствующее решение. Принципиальным же моментом является то, что сезонная смена времени должна быть прекращена в Украине», - заявил Стефанчук.