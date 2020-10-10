Тайный план Зеленского по Донбассу и причины пожаров на Луганщине ►

Смотрите в этом выпуске «Донбасс сегодня»:



• Военная диверсия или стихийное бедствие из-за изменений климата и неосторожного обращения с огнем. Кто понесет ответственность за пожары в Луганской области?



• Как могут пройти выборы в Донецке и Луганске по международным стандартам и почему у Зеленского не раскрывают подробности своего «мирного плана»?



• Знают ли жители Донецка что означает «особый статус Донбасса» и готовы ли они вернуться под контроль Украины на условиях, прописанных в Минске? Наши эксклюзив из неподконтрольного города.



• Шахтеры меняют профессию: Как живут те кто ушел с опасной работы и как закрытие шахт Донбасса скажется на горняках и их семьях?