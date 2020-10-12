Зеленский рассказал, что считает своими достижениями по Донбассу

Президент Владимир Зеленский считает своими достижениями в вопросе установления мира на Донбассе декабрьский саммит лидеров нормандской четверки, обмен пленными и режим тишины. Об этом он заявил в программе HARDtalk на BBC.



«Но все же мы разблокировали Нормандский процесс. Это диалог. Мы вернули всех за стол. У нас была встреча в нормандском формате. Мы вернули 140 человек, которые были за решеткой, 140 украинцев. Там разные люди: не только военные, но и общественные деятели, разведчики, журналисты, которых захватили и бросили в тюрьмы только потому, что у них была проукраинская позиция. Далее — сегодня 75 дней тишины, 75 дней не стреляют», — сказа президет.



На замечание журналиста о том, что ОБСЕ зафиксировали 1400 нарушений режима тишины с июля, Владимир Зеленский ответил, что «есть такие сложные и трагические цифры».



«Если мы сравниваем с вами 1400 и, например, в такой же период раньше это было 80 или 90 тысяч нарушений, то вы видите большую разницу. Мы реально не реагируем на какие-то одиночные выстрелы из оккупированной территории. Мы не должны делать то, что приведет к эскалации этого конфликта. Хотя есть потери. Результат — за 75 дней погиб один человек. Один. Я считаю, что это наша победа», — отметил Зеленский.

Президент Владимир Зеленский верит, что сможет заключить мир с президентом России Владимиром Путиным, который будет означать возвращение оккупированной части Донбасса и Крыма под контроль Украины.