Зеленский верит, что сможет заключить мир с Путиным, вернув Донбасс и Крым под контроль Украины

Президент Владимир Зеленский верит, что сможет заключить мир с президентом России Владимиром Путиным, который будет означать возвращение оккупированной части Донбасса и Крыма под контроль Украины. Об этом он заявил в программе HARDtalk на BBC.



«Я верю в это. В противном случае я бы не шел в президенты Украины. Это очень сложно, и здесь нам нужна помощь всего мира, это правда. Но я не теряю эту веру», — сказал Зеленский, отвечая на вопрос ведущего.



На уточняющий вопрос, готов ли он в случае неудачи на посту президента Украины, уйти со словами к народу «Знаете, я потерпел неудачу, я больше не могу представлять вас», Зеленский ответил, что для него это не проблема.



«Я сразу говорил, что я не цепляюсь ни за рейтинги, ни за власть. Если я не смогу закончить войну, значит нужно, чтобы пришел другой человек, который способен закончить эту трагическую историю между нашими странами», — подчеркнул глава государства.



При этом Зеленский отметил, что не готов идти на условия Путина, в частности, закрепление особого статуса ОРДЛО в Конституции.



«Что касается тех разногласий, которые есть и у меня, и в нашем обществе, относительно того, что подписал господин [пятый президент Петр] Порошенко, да, они есть, и все знают — и госпожа [канцлер Германии Ангела] Меркель, и господин Путин — я ему неоднократно открыто говорил: нет, будут условия, будут особые условия, закон об особом статусе — это изменения в Конституцию согласно децентрализации. Оно все должно быть, я с этим согласен, но изменения Конституции, те, которые они хотят, они сегодня невозможны», — сказал Зеленский.



Также он назвал «неправильным» передачу границы украинской власти после выборов на в ОРДЛО. «Мы не можем обеспечить выборы там. Никто из наблюдателей не приедет. Кто будет приезжать на ту часть и проводить там выборы, если там есть вооруженные люди», — подчеркнул президент.



Зеленский добавил, что Украина следует Минским соглашениям, но «надо, чтобы "Минск" был немножечко гибче».

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