«ДНР»: 110 новых случаев коронавируса и четыре смерти

В отдельных районах Донецкой области за минувшие сутки выявлено 110 новых случаев коронавируса и четыре летальных случая. Об этом заявили в «минздраве» группировки «ДНР».



Из-за осложнений от COVID-19 умерли мужчины в возрасте от 45 до 85 лет и женщина в возрасте 58 лет.

Утверждается, что за сутки с дважды отрицательным тестом выписано 23 человека.



Всего по состоянию на 13 октября группировки признает 4666 случаев инфекции COVID-19. Из них на лечении 2112 пациентов, выписаны — 2261 человек, летальных случаев — 293.