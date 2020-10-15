В Донецкой области подтвердили 78-ю смерть от коронавируса

В Донецкой области официально подтверждена 78-я смерть от коронавируса. Об этом сообщил начальник отдела стратегического развития департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко на брифинге.



«Этот человек умер в прошлом месяце, но его [тогда] не учли в нашей основной базе», — отметил чиновник.



За все время пандемии на подконтрольной Украине части Донетчины выявлен 6 491 случай заболевания коронавирусом. Из них 2 111 человек выздоровели, продолжают лечение 4 303 человека.

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