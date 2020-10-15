В Луганской области — 110 новых случаев COVID-19 и одна смерть

За минувшие сутки в Луганской области зафиксировано 110 новых случаев коронавирусной инфекции, а также один летальный случай. Об этом сообщает пресс-служба облгосадминистрации.



Вследствие пневмонии, вызванной коронавирусом, умер 73-летний житель Лисичанска.



23 новых случая выявили в Северодонецке, 18 в Меловском районе, 11 в Троицком, по девять в Сватовском и Беловодском районах, восемь в Старобельском, по шесть в Рубежном, Лисичанске, Новоайдарском и Новопсковском районах, три в Марковском районе, по два в Белокуракинском и Попаснянском районах, один в Кормянском районе.



За все время исследований на Луганщине этот диагноз лабораторно подтвержден в 2125 человек. Из них выздоровели — 737, лечатся — 1359 человек, умерли 29.



Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 — 70,88%.