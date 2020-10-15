СМИ: Зеленский может уволить главного по региональной политике в своем офисе

Первый заместитель главы Офиса президента, отвечающий за региональную политику, Сергей Трофимов может быть уволен после местных выборов. Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на источники во фракции «Слуги народа», Кабинете министров и Офисе президента.



По их словам, будущее Трофимова «висит на волоске». Отмечается, что Трофимов — давний друг семьи Зеленского и если бы не личные отношения с президентом, то его бы уже не было на Банковой.



На прямой вопрос УП, могут ли уволить Трофимова после местных выборов, советник главы Офиса президента Андрея Ермака Михаил Подоляк ответил: «Оценку Трофимову будет давать лично президент. Вместе с Андреем Борисовичем [Ермаком] и Сергеем Нахмановичем [Шефиром]».



Издание пишет, что у Трофимова не сложились отношения с Ермаком. Их неприязнь зародилась в мае, когда первый заместитель руководителя ОПУ в одном из интервью заявил, что согласился бы стать следующим руководителем Офиса вместо Ермака. В том же интервью он сказал, что «пленки Ермака» стали уязвимым ударом для президента.



Подоляк, которому Ермак поручил медийную политику Офиса президента, пояснил в разговоре УП, что Трофимов «должен быть жестким, четко понимать функционал губернаторов».



«Трофимов должен был усиливать губернаторов. То есть, когда губер приезжает и говорит, что "вот у меня такая история", то Трофимов должен был быть на его стороне. Как я вижу, Трофимов самоустранился от этой проблемы. Губернаторы болтаются сами по себе не совсем понимают свой функционал», — пояснил советник Ермака.