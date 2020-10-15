Пушилин показательно уволил «мэра» Зугрэса

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин заявил, что уволил так называемого «мэра» Зугрэса Николая Пояуса. По словам Пушилина, причиной увольнения стало «неудовлетворительное выполнение ремонтных работ на объектах социальной сферы и жилого фонда».



Кроме этого, в «ДНР» признали, что в городах отдельных районов Донбасса есть ряд коммунальных проблем: зарыты не все теплотрассы, в некоторых домах протекает кровля, а где-то даже не приступали к испытаниям систем центрального отопления накануне холодов.



Главы администраций городов, подчиненных «ДНР», были назначены Александром Захарченко (убит 31 августа 2018 года) и Денисом Пушилиным, который руководит группировкой на данный момент. В октябре 2016 года в ОРДЛО состоялись так называемые праймериз, легитимность которых не признана Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ. С того момента в «ДНР» по разным причинам были уволены «мэры» нескольких городов ОРДО.