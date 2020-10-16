«ЛНР» заявила о 17 новых случаях COVID-19

За прошедшие сутки в отдельных районах Луганской области коронавирус выявлен у 17 человек. Об этом заявили в «минздраве» группировки «ЛНР».



Географию новых случаев заболевания или другие подробности в «ЛНР» не называют.



По состоянию на 16 октября группировка признает 1290 случаев COVID-19. Из них 950 человек выздоровели, 58 — умерли.



Официальной информации о распространении COVID-19 на временно оккупированных территориях нет.

В течение четверга, 15 октября, в Украине зафиксировано 5992 случая заболевания коронавирусом. Умерли 106 ранее заболевших, а 2269 человек выздоровели.