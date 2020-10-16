Министерство здравоохранения прорабатывает возможность развертывания дополнительных коек для пациентов с коронавирусом, в том числе, на территории спорткомплексов. Окончательное решение еще не принято, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.



Он отметил, что Минздрав только рассматривает вопрос о том, на каких территориях можно развернуть временные госпитали в случае ухудшения ситуации с распространением COVID-19. Глава ведомства подчеркнул, что количество коек и медработников ограничено.



«Мы уже в течение двух-трех недель прорабатываем такие вопросы о разворачивании мобильных госпиталей. Мы прорабатываем этот вопрос, чтобы понимать, сколько времени нам необходимо, что нам необходимо, чтобы мы могли максимально быстро развернуть временные госпитали, в том числе используя, спортивные заведения, где есть большая территория», — сообщил Степанов в ходе ежедневного брифинга в пятницу.



«Мы можем сколько угодно докупать аппаратов ИВЛ, кислородных концентраторов, но нам банально может не хватить врачей и медработников», — добавил глава Минздрава.

На прошлой неделе глава комитета Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий заявил, что по приказу президента в Киеве, Одессе и Мариуполе начинается подготовка к развертыванию крупных инфекционных госпиталей на случай перегрузки медицинских учреждений первой и второй волны. Одним из возможных вариантов для развертывания госпиталя может стать территория Палаца спорта в Киеве.



За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 5992 случая заболевания коронавирусом. С начала пандемии выявлено 287 231 заболевших COVID-19. Из них 121 919 человек выздоровели, а 5408 умерли.