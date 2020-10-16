В Донецке установили памятник боевику «Мотороле»

В центре подконтрольного боевикам Донецка открыли памятник убитому главе незаконного вооруженного формирования «Спарта» Арсену Павлову с позывным «Моторола». Об этом сообщает сепаратистский ресурс ДАН.



Памятник установлен в парке имени Ленинского Комсомола. Его открытие приурочено к четвертой годовщине смерти Павлова.



Памятник Павлову стал пятым на «аллее героев» в донецком парке Ленинского Комсомола. До этого «ДНР» установила там постаменты первому главе группировки Александру Захарченко, боевикам Михаилу Толстых («Гиви») и Олегу Мамиеву, а также артисту Иосифу Кобзону.

Боевик Арсен Павлов родом из России. На Донбассе он возглавлял незаконное вооруженное формирование «Спарта». Погиб 16 октября 2016 года в результате взрыва в лифте дома в центре Донецка, где проживал.



«ДНР» обвинила в убийстве «Моторолы» украинских диверсантов. В свою очередь украинская сторона причастность к убийству отрицает.