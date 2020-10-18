В Украине коронавирус подтвердился у 5 231 человека

За прошедшие сутки, 17 октября, в Украине выявлено 5 231 новых случая заболевания коронавирусной болезнью. Кроме этого, 1 264 пациент выздоровел, а 90 ранее заболевших умерли. Об этом сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО.



Большинство случаев COVID-19 за сутки зафиксировано в Харьковской области (589), Киеве (453) и Львовской области (305).



За все время исследований коронавирус лабораторно подтвержден у 298 872 человек, из которых 124 113 выздоровели, 5 517 — умерли. Продолжают болеть 169 242 человек.