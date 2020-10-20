В Украине зафиксировали 5469 заболевших коронавирусом за сутки. 113 человек умерли

За минувшие сутки, 19 октября, в Украине выявлено 5469 заболевших коронавирусом. Об этом свидетельсвуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО.



Кроме того, за сутки 113 человек умерли, а 3 044 выздоровели. Оба показателя являются максимальными с начала пандемии.



За все время исследований в стране зарегистрировано 309 107 заболевших COVID-19. Из них 129 533 человек выздоровели, а 5786 умерли.



Продолжают болеть 173 788 человек, что на 2312 больше, чем днем ранее.



Наибольшее число новых случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (462), Харьковской (446) и Житомирской (376) областях. Выздоровевших больше всего в Тернопольской (384) и Одесской (325) областях. Умерших за сутки больше всего в Киеве (17), Львовской (13), Днепропетровской (11) и Полтавской (10) областях.