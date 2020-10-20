На уроках — украинский, а на перемене — русский. Исследование зафиксировало «языковой парадокс» в школах

В большинстве украинских школ пространство общения является двуязычным. Уроки проводятся на украинском языке, однако на переменах ученики и учителя общаются на русском.



Об этом рассказала кандидат филологических наук, старший научный сотрудник Института украинского языка НАНУ Оксана Данилевская во время Национального круглого стола «Мова», сообщают в «Укринформ».



«Если на начало провозглашения украинской независимости в 1991 году на украинском языке обучалось только 47% школьников, то сегодня у нас цифра 90%», — отметила Оксана Данилевская.



При этом ученая отметила, что общее пространство общения в украинских школах до сих пор является двуязычным, кроме учебных заведений в западных областях. Таковы результаты исследования, проведенного Институтом украинского языка.



«В Украине сложилась парадоксальная ситуация, когда в образовательных учреждениях получило распространение такое проявление лингвизма, как диглоссия, когда языки четко распределены функционально.



Так, на украинском языке лучшего или худшего качества пользуются на условиях, им преподают, но языком общения в перерывах, вне школьных мероприятий, языком общения учителей с родителями, детей между собой используют русский язык», — рассказала Данилевская.



Ученая отметила, что важно и показательно для учеников поведение учителей, которые, по ее словам, не должны переключаться на другой язык по окончании урока.



«Дети принимают то, что для школы должны быть четко прописаны правила. И вот правило должно быть одно, общее для всех: если это школа с украинским языком обучения, то, безусловно, учителя должны пользоваться этим языком, не демонстрируя двойные стандарты, когда они в классной комнате пользуются украинским, а только раздается звонок, выходят в коридор — и переключаются на русский.



Такой пример намного действеннее и убедительнее в реальной жизни для усвоения определенного речевого поведения», — считает експертка.

28 сентября вступил в силу закон «Об образовании», который, в частности, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является украинский, но в соответствии с образовательной программой могут преподаваться одна или несколько дисциплин на двух и более языках — украинском, английском, других официальных языках ЕС. Представителям национальных меньшинств гарантируется право обучения на родном языке наряду с украинским языком в отдельных классах коммунальных учреждениях дошкольного и начального образования.



МИД направил закон на экспертизу в Венецианскую комиссию, основным выводом которой стало то, что власти Украины должны добиваться баланса в языковой политике для того, чтобы языковая проблема не стала источником межэтнической напряженности в стране.



Венецианская комиссия «особо рекомендовала» пересмотреть положения закона, предусматривающие «дифференцированное обращение с языками коренных народов, языками национальных меньшинств, которые являются официальными языками ЕС, и языками национальных меньшинств, которые не являются официальными языками ЕС».