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Денисова: Заболевших СOVID-19 в ОРДЛО может быть вдвое больше

20 октября 2020, 19:27

Денисова: Заболевших СOVID-19 в ОРДЛО может быть вдвое больше

Число заболевших коронавирусом на неподконтрольных властям территориях Донбасса может быть вдвое меньше, а оккупационные администрации скрывают реальную статистику. Об этом заявила Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Она сообщила, что группировки «Л-ДНР» перепрофилируют гинекологические и родительные отделения больниц. В аптеках за короткое время были распроданы четырехмесячные запасы противовирусных препаратов и антибиотиков.

Также по ее информации, больницы ОРДЛО не справляются с нагрузкой: не хватает медперсонала, а имеющиеся работники не обеспечены средствами индивидуальной защиты.

Группировка «ДНР» заявляет о 5392 случаях COVID-19 с начала пандемии (2418 выздоровели, 367 — умерли), «ЛНР» — о 1352 заболевших (1011 выздоровели, 64 — умерли).

«По неофициальным данным правозащитников, общее количество случаев заболеваний COVID-19 на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, может быть преуменьшено и составлять не менее 14 000», — написала она.

Помимо заболевания COVID-19 распространенным диагнозом является пневмония и ОРВИ: «Известно 3058 зарегистрированных случаев заболевания пневмонией. Из них летальных — 73».

Несмотря на это, как заявляет омбудсвумен, оккупационные администрации продолжают проводить мероприятия с большим количеством людей.

Денисова также обратилась к главе украинской делегации в ТКГ Леониду Кравчуку с просьбой поднять данные вопросы на заседании Контактной группы.

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