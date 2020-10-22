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В Донецкой области от коронавируса умер врач. Выявили еще 268 заболевших

22 октября 2020, 08:10

В Донецкой области от коронавируса умер врач. Выявили еще 268 заболевших

От коронавируса умер 62-летний врач из Мариуполя. Об этом сообщил председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

Таким образом, это уже четвертая подтвержденная смерть медика в регионе в результате коронавирусной инфекции.

За среду, 21 октября, коронавирус на Донетчине диагностировали еще у 268 человек, в том числе у 4 детей. 

География новых случаев:

— 69 в Мариуполе;
— 27 в Краматорске (1 ребенок)
— 23 в Славянске (2 ребенка);
— 22 в Доброполье (1 ребенок)
— 20 в Лиманской ОТГ;
— по 12 в Торецкое и Мангушском районе;
— 11 в Славянском районе;
— по 10 в Мирнограде, Константиновке и Селидово;
— 8 в Покровске;
— 6 в Дружковке;
— по 5 в Бахмуте и Бахмутском районе;
— по 4 в Александровской ОТГ и Волновахском районе;
— по 3 в Новогродовке и Покровском районе;
— 2 в Никольском районе;
— по 1 в Марьинском и Добропольском районе.

За все время пандемии на подконтрольной Украине части Донецкой области COVID-19 подтвержден у 7898 человек. Из них 2920 человек выздоровели, а 86 умерли. Продолжают лечение 4892 человека.

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