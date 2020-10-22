В Донецкой области от коронавируса умер врач. Выявили еще 268 заболевших

От коронавируса умер 62-летний врач из Мариуполя. Об этом сообщил председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.



Таким образом, это уже четвертая подтвержденная смерть медика в регионе в результате коронавирусной инфекции.



За среду, 21 октября, коронавирус на Донетчине диагностировали еще у 268 человек, в том числе у 4 детей.



География новых случаев:



— 69 в Мариуполе;

— 27 в Краматорске (1 ребенок)

— 23 в Славянске (2 ребенка);

— 22 в Доброполье (1 ребенок)

— 20 в Лиманской ОТГ;

— по 12 в Торецкое и Мангушском районе;

— 11 в Славянском районе;

— по 10 в Мирнограде, Константиновке и Селидово;

— 8 в Покровске;

— 6 в Дружковке;

— по 5 в Бахмуте и Бахмутском районе;

— по 4 в Александровской ОТГ и Волновахском районе;

— по 3 в Новогродовке и Покровском районе;

— 2 в Никольском районе;

— по 1 в Марьинском и Добропольском районе.



За все время пандемии на подконтрольной Украине части Донецкой области COVID-19 подтвержден у 7898 человек. Из них 2920 человек выздоровели, а 86 умерли. Продолжают лечение 4892 человека.