Два заместителя главы офиса Зеленского заразились коронавирусом

Двое заместителей руководителя Офиса президента Андрея Ермака заболели коронавирусом. Об этом «Украинской правде» сообщила пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель.



Она уточнила, что положительные тесты на COVID-19 получили Юлия Ковалив и Андрей Смирнов. Они находятся на самоизоляции.



Мендель добавила, что президент Зеленский и руководитель его офиса Ермак здоровы.



Сама Ковалив сообщила, что заболела коронавирусом вся ее семья. «К сожалению, вместе с мужем и детьми получили положительные тесты на COVID-19. Несмотря на то, что мы четко придерживались всех санитарных норм, эта болезнь не обошла и нас стороной», — написала она в Facebook.



Она добавила, что все чувствуют себя хорошо и находятся на самоизоляции под наблюдением врача.