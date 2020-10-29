Беларусь временно ограничила въезд из Украины, Польши, Литвы и Латвии

Беларусь временно ограничивает въезд на свою территорию через наземные пункты пропуска отдельных категорий физических лиц из Латвии, Литвы, Польши и Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранкомитета республики.



Причиной указана сложившейся эпидемической обстановкой в сопредельных странах.



Уточняется, что под ограничения не подпадают сотрудники дипломатических представительств и консульских учреждений, документированных дипломатическими и служебными паспортами. Также они не касаются водителей транспортных средств, предназначенных для выполнения международных автомобильных перевозок; членов поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения.