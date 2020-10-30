Под зданием Конституционного суда в Киеве проходит митинг против решения суда об отмене части норм антикоррупционного законодательства. В ней принимают участие несколько сотен человек, которые заняли весь тротуар и проезжую часть улицы Жилянской, движение по ней перекрыто. Об этом сообщает агентство «Интерфакс-Украина».



Протестующие бросали дымовые шашки и петарды.



Участники акции выдвинули требуют, чтобы представители суда вышли к протестующим и объяснили свое решение.



Организаторами протеста выступили Центр противодействия коррупции, фундация DEJURE, Автомайдан, Движение сопротивления капитуляции и Transparency International Ukraine. По словам организаторов, решение Конституционного суда ставит под угрозу безвизовый режим Украины с Европейским союзом, финансовую помощь, а также европейское развитие Украины.



Ранее КС обнародовал решение, которым признал неконституционными полномочия Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК) по контролю и проверке деклараций, открытому круглосуточному доступу к реестру деклараций, проведению мониторинга образа жизни, а также ряд положений закона Украины «О предотвращении коррупции».

Акція під Конституційним судом



Фото: Володимир Тарасов pic.twitter.com/2T9z91DPNb — Ukrinform (@UKRINFORM) October 30, 2020

Фото: Новое время