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ГБР открыло дело против главы КС по факту госизмены из-за отчуждения земли в Крыму

30 октября 2020, 16:09

ГБР открыло дело против главы КС по факту госизмены из-за отчуждения земли в Крыму

Государственное бюро расследований начало уголовное производство относительно главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого по фактам государственной измены и незаконного отчуждения земельного участка в оккупированном Крыму. Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

По предварительным данным следствия, председатель КСУ в июле 2018 года в составе группы лиц самовольно занял не отведенный ему по украинскому законодательству земельный участок. Он заключил договор, которым признал полномочия должностных лиц органов России на внесение записей об отчуждении украинской земельного участка и отнесения его к категории подпадающих под юрисдикцию РФ.

В ГБР подчеркивают, что так Тупицкий нанес ущерб суверенитету, территориальной целостности, государственной и экономической безопасности Украины, что квалифицируется по части 2 статьи 197-1 и части 1 статьи 111 Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 12 до 15 лет с конфискацией имущества или без нее.

Участок главы КС в Крыму

28 октября программа «Схемы» опубликовала журналистское расследование о том, что председатель Конституционного суда Александр Тупицкий в 2018 году стал владельцем земельного участка в Крыму, но не указал этого в своей декларации.

Еще до оккупации Крыма в 2014 году Тупицкий владел имением и землей в поселке Кореиз под Ялтой. А в 2018 году он получил в собственность еще один участок возле этого имения площадью 126 квадратных метров.

Закон ограничивает для украинских чиновников «взаимодействие с незаконными органами, созданными на временно оккупированной территории», подчеркивали «Схемы».

Сегодня на брифинге Тупицкий сказал, что не внес участок в декларацию, потому что не знал, каким образом нужно подать такую ​​свою собственность.

«Полученный участок приватизировался еще во времена до аннексии Крыма. Были украинские кадастры, а когда произошла аннексия, на них наложились российские кадастры и произошло смешение границ. Эта проблема возникла не только у меня. У меня уже тогда стоял дом, а сосед строил. И возникли проблемы в разграничении», — рассказал председатель КС.

По его словам, юристы ничего другого не придумали, как урегулировать вопросы разграничения путем создания договора «купли-продажи» в 2018 году

Тупицкий подчеркнул, что с 2018 года невъездной в Крым, потому что выступал судьей-докладчиком по делу о территориальной целостности Украины. Против него в России возбуждено уголовное дело, а на его имущество наложены экономические санкции.

«Единственная моя вина, что я не обратился в органы НАПК для разъяснения. Но как юрист, я считаю, что вряд ли они могут правильно это объяснить из-за таких обстоятельств», — подчеркнул председатель КС.

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