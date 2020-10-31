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Главе патрульной полиции Донетчины грозит 7 лет тюрьмы

31 октября 2020, 16:38

Главе патрульной полиции Донетчины грозит 7 лет тюрьмы

Начальнику управления патрульной полиции в Донецкой области грозит до 7 лет лишения свободы. Его обвиняют в приобретении и хранении боеприпасов без предусмотренного законом разрешения. Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.

Летом работники патрульной полиции провели обыск в служебном кабинете начальника Управления патрульной полиции в Донецкой области. Во время обыска в сейфе нашли боевую гранату Ф-1 и более тысячи патронов калибром 7,62 к автоматическому оружию. Все это чиновник хранил без предусмотренного законом разрешения.

Сейчас досудебное расследование завершено. Обвиняемому грозит до семи лет лишения свободы.

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патрульная полиция оружие на Донбассе

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