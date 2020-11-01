В Украине за сутки выявили 7959 заболевших коронавирусом

В Украине по состоянию на утро воскресенья зафиксировано 7959 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровели 2513 человек, умерли 110 пациентов. Об этом свидетельствуют данные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО.



За все время исследований в стране выявлено 395 440 случаев COVID-19. Из них 161 441 человек выздоровели, а 7306 умерли. Сейчас в Украине COVID-19 болеют 226 693 человека, что на 5366 больше, чем днем ранее.



Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской области(883), Житомирской области (708), Киеве (689), Донецкой (545), Хмельницкой (424) областях.