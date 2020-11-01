На Лугащине подтверждено 78 новых случаев COVID-19 и две смерти

В Луганской области за минувшие сутки лабораторно подтверждено 78 новых случаев коронавируса. Вследствие осложнений умерли два человека - 71-летняя женщина из Северодонецка и 79-летний мужчина из Новоайдарского района. Об этом сообщает пресс-служба облгосадминистрации.



25 новых случаев выявили в Лисичанске, 17 в Сватовском районе, 13 в Северодонецке, десять в Троицком районе, шесть в Попаснянском районе, три в Беловодском районе, по одному в Меловском, Станично-Луганском, Старобельском районах и Рубежном.



За все время исследований в области диагноз коронавируса лабораторно подтвержден у 3713 человек. Из них выздоровели – 1385, на лечении, умерли 78 человек.



Отмечается, что заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 - 52,5%.