«Укрзализныця» продлевает поезд Киев — Покровск до Авдеевки. Об этом сообщил народный депутат Муса Магомедова в своем Telegram-канале.



«ООС дает добро на пуск поезда, согласовывается взаимодействие УЗ и ООС», — написал он.



Точная дата запуска пока не указана.



Кроме этого, в группе «Форум железнодорожников Украины» сообщается о том, что «Укрзализныця» восстанавливает курсирование поезда из Львова в Бахмут Донецкой области. Первый рейс запланирован на 13 ноября.



На официальном сайте «Укрзализныци» информации об этом пока нет.